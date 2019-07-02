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Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız silah satışı yapan 6 kişi yakalandı. Baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar arasında Uzi suikast silahının da bulunması dikkat çekti.

Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

Jandarma ekipleri, kaçak silah satışı yaptığı belirlenen şebekeyi takibe aldı. Yapılan incelemeler sonucu şebekenin Adıyaman, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, ilk olarak Adıyaman'da ikamet eden H.D.'yi elindeki silahı Bursa'da satmaya giderken yakaladı.

ÇİĞKÖFTE KUTUSUNDA BULUNDU

Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, çiğköfte kutusu içine saklanmış halde 1868 yapımı Nagant marka bir silah buldu.

SUİKAST SİLAHI DA VAR

Ardından geniş çaplı operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul ve Bursa'da bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar arasında Uzi suikast silahının da bulunması dikkat çekti. Şüphelilerin, olası bir baskında rahat kaçabilmek için bina girişlerine kamera koyduğu tespit edildi. Yakalanan 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken rüşvet iddiasıyla 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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