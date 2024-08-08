Son dakika: Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami uyarısı verildi

Son dakika: Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI

Depremin, Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu ve Shikoku adalarındaki bazı bölgeler için tsunami uyarılarını tetiklediği bildirildi.

Tsunami uyarısı daha sonra Kagoshima ve Ehime'yi de kapsayacak şekilde genişletildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Yaşanan şiddetli deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler bir alışveriş merkezinden geldi.