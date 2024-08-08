Son dakika: Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami uyarısı verildi

Son dakika: Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin, Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu ve Shikoku adalarındaki bazı bölgeler için tsunami uyarılarını tetiklediği bildirildi.
Tsunami uyarısı daha sonra Kagoshima ve Ehime'yi de kapsayacak şekilde genişletildi.
Yaşanan şiddetli deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler bir alışveriş merkezinden geldi.