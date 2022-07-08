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  4. SON DAKİKA | Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

SON DAKİKA | Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

08.07.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte silahla vuruldu.

SON DAKİKA | Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Son dakika haberi: Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde Nara kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan Shinzo Abe hastaneye kaldırıldı.

YEREL KAYNAKLAR: BİLİNCİ KAPALI

Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Yerel kaynaklar Abe'nin bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldığını, önce boynunda kanamasının olduğunu ardından da kalbinin durduğunu açıkladı.

Yerel basın Abe'nin yaşamsal belirti göstermediğini yazdı.

Polis, 40 yaşlarında olan saldırganın Abe'yi arkasından pompalı tüfekle vurduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya shinzo abe
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