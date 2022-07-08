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  4. SON DAKİKA | Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı! Saldırgan böyle yakalandı... Kimliği ortaya çıktı

SON DAKİKA | Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı! Saldırgan böyle yakalandı... Kimliği ortaya çıktı

08.07.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Konuşma yaptığı sırada suikasta uğrayan Abe'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yerel saat ile 11.30 sıralarında yaşanan saldırıda iki el silah sesi duyulduğu aktarıldı. Saldırı sonrası Abe'nin kanlar içinde yere yığıldığı belirtilirken, saldırgan da gözaltına alındı. Öte yandan saldırganın kimliğiyle ilgili ilk bilgiler gelirken, ifadesi de ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde Nara kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan Shinzo Abe kanlar içinde yere yığılırken ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırganın eski bir asker olduğu aktarılırken, olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesi ortaya çıkan saldırganın yakalanma anına ilişkin net fotoğraflar da servis edildi. İşte son gelişmeler...

ABE'NİN DURUMU AĞIR

Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve amatör kameralara yansıyan görüntülere göre, gri bir tişört ve bej rengi bir pantolon giyen 40’lı yaşlarındaki bir erkek saat yerel saat ile 11.30 sularında Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınlarında halka hitap eden Abe’ye arkadan yaklaştı. Ardından 2 el silah sesi duyulurken, Abe ikinci atışın ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulduğu kaydedilen Abe yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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SALDIRGAN YAKALANDI, KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis kaçma çabası göstermeyen zanlıyı cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alırken, saldırıda kullanılan silah da bölgede ele geçirildi. Öte yandan saldırganın Tetsuya Yamagami adında eski bir asker olduğu aktarılırken, yakalanma anına ilişkin net görüntüler de ortaya çıktı.

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SALDIRGANIN İLK SÖZLERİ

NHK haberine göre, gözaltına alınan zanlı, Japonya'nın eski başbakanından memnun olmadığını ve onu öldürmeye çalıştığını söyledi.

GÖREVDEYKEN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

İlk kez 2006’da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012’de göreve geri dönmesinin ardından ise ekonomi ve çalışma tarzı reformları üzerine çalışmıştı. Abe, çocuk bakımı konusunda devlet desteğini teşvik etmek için de çaba harcamıştı. Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yürüttüğü çalışmalarla da gündeme gelmişti.

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YOLSUZLUK SKANDALI

Abe, çeşitli yolsuzluk iddiaları ile de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Japonya’da devlete ait bir arazinin Başbakan Shinzo Abe’nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirilmişti.

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SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Japon ekonomisini canlandırma ile deflasyonu önlemeyi amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen bir dizi politikayla uzun yıllar halkın desteğini kazanan Abe, son olarak ise Covid-19 salgınında yeteri kadar sorumluluk almamakla eleştirilmişti. Salgın süresince zaman zaman gözlerden uzak kalmayı tercih eden Abe’nin bu seçimi sağlık sorunları yaşadığı ve başbakanlık görevlerini yürütmekte zorlandığı iddialarını güçlendirmişti. Abe, görev süresi boyunca kontrol altında tutabildiği ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden kötüleşmeye başladığını ifade ederek, 28 Ağustos 2020’de istifa etme kararı aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Abe, 2019 yılında görevinde 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde etmişti. Başbakanlık görevini bırakmasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti’de (LDP) siyaset yapmayı sürdüren Abe, bugün Nara’da da Pazar günü yapılacak üst meclis seçimlerinde yarışacak bir LDP adayını desteklemek üzere bulunuyordu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya shinzo abe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
japonları duymazdık onlarda zıvanadan çıkmış.
@msahingoz_i2 ekonomileri kötü o yüzden millet aç geziyor
@msahingoz_i2 adamın yaptığı yolsuzluğa baksanıza. Birde bizimkilere bakın.
neden koruma ile geziliyormus halktan korkulur muymuş işte cevabı bu soruları soranlar aslında bunu yapmak isteyenler
tog korkusu başa bela
Geçmiş olsun abem benim

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