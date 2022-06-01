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Son dakika: Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi! Davayı kazanan açıklandı

01.06.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tüm dünyanın büyük merakla takip ettiği Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard arasındaki davada karar açıklandı. Johnny Depp, Amber Heard’e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkemede ödenecek tazminat da açıklandı.

Son dakika: Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi! Davayı kazanan açıklandı

Son dakika haberine göre, Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündem gelen karalama davasında jüri kararını verdi.

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ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.

15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Karara göre, Amber Heard'in Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

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Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
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