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Son Dakika: Kabil'de patlama

29.08.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Afgan polisi saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son Dakika: Kabil'de patlama

Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Afgan polisi saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

GEÇEN HAFTA PEŞE PEŞE SALDIRILAR MEYDANA GELMİŞTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. Saldırılarda 180 kişi hayatını kaybederken, en az 150 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 13’ünün ABD askeri olduğu kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biden dün "uyarmıştı" bugün patladı.. Bundan Birkaç Sene önce Bize de buna benzer " Terör Saldırısı Yapılacağı" _uyarısı_ yapıp ; Türkiye'de yaşayan Vatandaşlarını Dikkatli olmaları konusunda ikaz ederlerdi.. Çok sonraları ;Terör Saldırısı yapacak olanlara Tırlar dolusu Silah verdiklerine şahid olmuştuk..

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