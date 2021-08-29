Son Dakika: Kabil'de patlama

Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Afgan polisi saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

GEÇEN HAFTA PEŞE PEŞE SALDIRILAR MEYDANA GELMİŞTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. Saldırılarda 180 kişi hayatını kaybederken, en az 150 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 13’ünün ABD askeri olduğu kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

Ayrıntılar birazdan...

