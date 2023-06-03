HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kabine belirlenirken en çok o merak ediliyordu! Mehmet Şimşek'in yeni görevi belli oldu

SON DAKİKA | Kabine belirlenirken en çok o merak ediliyordu! Mehmet Şimşek'in yeni görevi belli oldu

03.06.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçim sürecinin ardından kabinede yer alan yeni bakanlar belli oldu. Seçim öncesinde de seçimden sonra en çok merak edilen konu Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde görev alıp almayacağıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen konuşmasının ardından Şimşek'in görevi de belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Kabine belirlenirken en çok o merak ediliyordu! Mehmet Şimşek'in yeni görevi belli oldu

Son dakika: 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler yeni kabinede kimlerin olacağına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yeni kabineyi açıkladı. Son günlerin en çok konuşulan ismi Mehmet Şimşek'in de yeni görevi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

ERDOĞAN DUYURDU

Yeni dönemde Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı görevini üstlendi. Şimşek 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

İlginizi Çekebilir

ÖMER BOLAT KİMDİR, kaç yaşında?

ÖMER BOLAT KİMDİR, kaç yaşında?

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Yaşar Güler nereli, evli mi? İşte hakkında tüm bilgiler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Yaşar Güler nereli, evli mi? İşte hakkında tüm bilgiler

 ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli?

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli?

 Yusuf Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yusuf Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967'de Batman'da dünyaya geldi.

Mehmet Şimşek'in baba adı Hasan, annesinin ismi ise Mehdiye'dir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'da yaptı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

AA-20230603-31327885-31327884-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_KABINE_UYELERINI_ACIKLADI

MEHMET ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Şimşek, 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi.

Mehmet Şimşek, 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Mehmet Şimşek çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR, kaç yaşında, nereli?MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR, kaç yaşında, nereli?
Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: HalledemedinizErdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz
CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kabine

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı! Saniye saniye kaydedildi

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı! Saniye saniye kaydedildi

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.