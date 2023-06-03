SON DAKİKA | Kabine belirlenirken en çok o merak ediliyordu! Mehmet Şimşek'in yeni görevi belli oldu

Son dakika: 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler yeni kabinede kimlerin olacağına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yeni kabineyi açıkladı. Son günlerin en çok konuşulan ismi Mehmet Şimşek'in de yeni görevi belli oldu.

ERDOĞAN DUYURDU

Yeni dönemde Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı görevini üstlendi. Şimşek 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967'de Batman'da dünyaya geldi.

Mehmet Şimşek'in baba adı Hasan, annesinin ismi ise Mehdiye'dir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'da yaptı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

MEHMET ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mehmet Şimşek, 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi.

Mehmet Şimşek, 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Mehmet Şimşek çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

