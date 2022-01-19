SON DAKİKA | Kabine bugün toplanıyor! Kritik saat belli oldu, gözler açıklanacak kararlarda

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Kritik toplantısının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. KDV düzenlemesi, doğal gazda yeni dönem, bireysel emeklilik, memur ve emekliye ek zam ile Omicron varyantıyla artan vakalar gibi kritik konuların masada olacağı toplantıda kritik kararların alınması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomik adımlar, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele, meclis çalışmaları ve dış politika olmak üzere önemli konular masada olacak.

KDV DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ekonomi başlığı oldukça önemli. Manipülasyonlara karşı atılan adımlar sonrasında dengeye oturan kur ile alınacak yeni önlemler kurulun gündeminde olacak. Kur ve dalgalanmaya ilişkin hayata geçirilen uygulamaların sonuçları değerlendirilecek. KDV düzenlemesi de konuşuluyor. Çalışmada gelinen son durum masada olacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele kabine toplantısındaki bir başka başlık olacak. Yurt içi ve yurt dışında operasyonlar devam ederken önümüzdeki süreçte yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN FEZLEKESİ MECLİS'TE

Meclis bu hafta yeni ekonomik sistemin yapısını oluşturan teklifin görüşmeleri tamamlayacak. Karma Komisyon ise PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dosyası görüşmek için toplanacak.

Güzel'in fezlekesi komisyonda kabul edilirse dokunulmazlığın kaldırılması için sön sözü Genel Kurul söyleyecek.

YENİ EKONOMİ MODELİ

Yeni ekonomi modelin yasal alt yapısını oluşturan düzenlemenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kaldığı yerden devam edecek. 10 maddesi kabul edilen teklifle birlikte Kur korumalı TL vadeli mevduatın yasal çerçevesi çizilmiş olacak.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM, DOĞAL GAZDA YENİ DÖNEM

Teklifle doğal gaza kademeli fiyatlandırma getirilirken iklim şartlarına göre tarife belirlenmesi için BOTAŞ'a yetki verilecek.

Bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a çıkartılacak. Düzenlemedeki en önemli başlık memur ve emeklilere 2 buçuk puanlık ek zam.

Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 virgül 95 zam almış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması, kabine kararları ve gündeme dair millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor

