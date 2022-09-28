Son dakika: Kabine'de seçim öncesinde revizyon olacak mı? Tartışılan konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında dikkat çeken yanıt

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK- Kanal D ortak yayınında, gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



"(Mersin'deki polisevine terör saldırısı) Şehit polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele verdi.

"CHP BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. O adı geçenlerin terörist olduğunu biz başından beri söyledik. Ama bunlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için tutukluyor. Hala CHP bu raporu resmi internet sitelerinde gezdiriyorlar. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. CHP bir milli güvenlik sorunudur.

YUNANİSTAN VE ABD'YE TEPKİ

(Ege Denizi'nde Yunanistan'ın provokasyonları) Bu adaları silahlardan arındırmaları şart. ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun da kaldırmasının zaman açısından bir izahı yok. ABD adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa onu yaparız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Birleşmiş Milletler'de görüştüğüm devlet başkanları, başbakanlar istisnasız “Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir” ifadesini söyledi. En önemlisi de 200 esirin takası.

Zelenskiy ve Putin ile bu konuları görüşerek esirlerin takasını başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreci iyi yönetmemiz lazım. Barış için umutsuz değilim. Rusya'nın referandumu sıkıntı getiriyor. Zelenskiy bizden 4 bölge için destek istedi, Putin'i ikna etmemizi istedi. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.

"PUTİN KAFASINA BİR ŞEYİ KOYDUYSA YAPAR"

Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar.

ABD İLE F-16 MESELESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bize verdikleri söz başta Biden, demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu bizi söyledi. Bu arada yine Savunma Bakanım, muhattabıyla görüşmesinde aynı cevapları alıyor. Bu seyahatte Cumhuriyetçilerden Lindsey Graham ve diğer senatörle ayrı görüşmelerim oldu. Bana olumlu cevaplar verdiler. 'NATO'daki en önemli müttefiğimizi yalnız bırakamayız, elimizden gelen çabayı göstereceğiz' dediler. 'Türkiye'ye karşı hasmane tutumun doğru olmayacağını, bu sorunu çözmemiz gerekir' dediler. Biz de şu anda sayın Biden'ın bize vermiş olduğu sözden netice bekliyoruz. Beraberdik. Onlar kaldılar, şu anda dönmüş olmaları lazım. Onlar da Senato ve bazı demokratlarla görüşmeler yaptılar. NATO'nun da menfaatine olan böyle bir girişimde NATO da bizi yalnız bırakmayacaktır ve girişimde bulunacaktır.

"ŞAM'LA İLGİLİ OLARAK İSTİHBARAT ÖRGÜTÜMÜZ ORALARLA İLGİLİ GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜYOR"

ABD ve Rusya'nın 2019 Ekim ayında vardığımız mutabakatları uygulaması lazım. Burada PKK ve YPG terör örgütü sınırımıza yakın bölgelerde mutabakatlara aykırı şekilde konuşlanıyor. Kamışlı çevresinde eğitim alıyorlar. Bu gerçekler ortada iken ABD koalisyon güçleriyle birlikte bu adımları atarken biz nasıl NATO'da bir arada olacağız. Sessiz kalmamızı kimse bekleyemez. Şam'la ilgili olarak istihbarat örgütümüz oralarla ilgili görüşmeleri yürütüyor. Bizler de istihbarat örgütümüzün aldığı neticeler üzerinden yol haritamızı belirliyoruz.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT YAPILACAK MI?

Milli güvenliğimizi tehdit eden yere harekatı her zaman yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. ABD ve Rusya’nın vardığımız mutabakata mutlaka uyması gerekiyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ

(Kılıçdaroğlu'na) Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette. Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar talebi öngörmüyorduk. Arsaların altyapısını yaparak verelim diyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Tüm yatırımcılara çağrımı tekrardan yapıyorum. Faiz daha da aşağı inecek bu da enflasyonu baskılayarak indirecek. Düşük faizle krediyi bankalardan al, ülkenin büyümesine katkı sağla. 2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Son asgari ücret rakamını aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımızla bu konuda görüşmeler yapacağız. Yeni bir adımı yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e güçlü bir şekilde gireceğiz. Rakam konusunda endişe etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın.

EYT'DE SON DURUM

Son aşamasına geldi çalışma. Bize sunulan çalışmada da değerlendirme yapacağız.

"RUSYA İLE DOĞAL GAZ KONUSUNDA SIKINTIMIZ YOK"

Bu konuda bir sorun yaşamayacağız. Karadeniz doğal gazı devreye girdiği zaman işimiz çok daha kolay olacak. Rusya ile doğal gaz konusunda sıkıntımız yok. Putin ile görüşmelerim oluyor. Akkuyu Nükleer Santrali devam ediyor. Biz Ruslarla beraber çalışıyoruz.

BORSA İLE İLGİLİ İDDİALAR

Borsa'ya girenin çok kazanını olduğu gibi kaybedeni de oluyor. Bizim borsamız kazandıran bir borsa. Hazine ve Maliye Bakanımız hazırlıklarını tamamlıyor. Konu en ince ayrıntısına kadar incelenecek ve bunu da kamuoyu ile paylaşacağız.

"YIL SONUNA KADAR FAİZİ TEK HANELİ RAKAMA İNDİRMELİYİZ"

Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Merkez Bankasının gücünü kaybetmesini bekleyenler, kusura bakmasınlar onlar avucunu yalamaya devam edecek.

YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

Hedefimiz 29 Ekim'e TOGG'u yetiştirmek. Çok huzurlu ve rahat bir araç. Ürkütücü bir fiyat olmayacak. Arabanın potansiyeli süper.

KABİNE'DE REVİZYON OLACAK MI?

Seçime 8 ay kala böyle bir şey yapmak sağlıklı bir şey değil. Olabilir tabii, belli olmaz. Fevkalade bir durum olursa bu adım atılır."

