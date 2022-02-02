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SON DAKİKA: Kabine değişikliğinde kimler gidecek kimler gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

02.02.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine değişiklikleriyle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında kameraların önüne geçti. 'Bayrak değişimi normaldir' diyen Erdoğan, yeni kabinenin de sinyallerini verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün koltuğu Bekir Bozdağ'a devretmesinden sonra eski bakanın da geri dönmesi gündemde. Kabine değişikliğinde kimler gidecek kimler gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kabine değişikliğinde kimler gidecek kimler gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine revizyonu sözlerinden sonra AK Parti kulislerinde üç veya dört bakanın daha değişebileceği konuşuluyor. Birçok teknokrat ismin katıldığı Bakanlar Kurulu'nda bazı isimler değişti. Cahit Turan, Berat Albayrak, Abdulhamit Gül gibi isimler bakanlıktan ayrılmıştı. BBC'nin aktardığı son dakika haberine göre eski bakan geri dönüyor.

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SON DAKİKA: KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNDE NELER OLACAK? DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklama meclis kulislerini hareketlendirdi. BBC'nin haberine göre Adalet Bakanı Gül'den sonra değişecek ilk isim Tarım ve Orman Bakanlığı yapan Osman Pakdemirli.

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ESKİ TARIM BAKANI MEHDİ EKER GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Osman Pakdemirli'nin yerine düşünülen ilk adayın eski Tarım Bakanı Mehdi Eker olduğu iddia edildi. Eğer bu durum gerçekleşirse Bekir Bozdağ'dan sonra eski bir Kabine üyesi yeniden göreve gelecek.

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Mehmet Mehdi Eker Recep Tayyip Erdoğan

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