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Son Dakika: Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia! 'Bugün açıklanacak'

25.03.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gerçekleştirilen kongreyle birlikte AK Parti'nin yönetim kadrosu belli olurken, bugün ise kabine değişikliğinin yapılması bekleniyor. Öte yandan bazı bakan isimlerinin konuşulduğu da iddia edildi.

Son Dakika: Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia! 'Bugün açıklanacak'

Dün Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde, partinin yönetim kadroları belirlenirken, tüm dikkatler kabine açıklamasındaydı. Kulislerin haftalardır konuştuğu, hatta bazı listelerin bile basına sızdığı kabine değişikliği, beklenin aksine gerçekleşmedi.

MKYK TOPLANTISI SONRASI ÇELİK'TEN KABİNE AÇIKLAMASI

Kongre sonrası gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği MYK üyelerini açıklarken, kabine sorularını da yanıtladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşsünüzdür." demişti.

"KABİNE BUGÜN AÇIKLANACAK"

Türkiye'nin gözü kulağı kabine değişikliği haberlerindeyken, Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında flaş bir iddia ortaya attı ve kabinenin bugün açıklanabileceğini söyledi. Bakanlarda değişim olması da beklenirken, kongreden sonra bazı isimlerin konuşulduğu da aktarıldı.

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