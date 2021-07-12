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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

12.07.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı, 19.00'da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız. Temizlik, maske ve mesafeden taviz vermemeliyiz. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

Normalleşmeyle beraber üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladı. Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Pek çok şehrimizde OSB'ler yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te 6'ncı OSB kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.

NİĞDE- ANKARA OTOYOLU ÜCRETİNDE İNDİRİM

Cuma gece yarısından itibaren Niğde-Ankara otoyolunu otomobil sürücüleri yüzde 20 indirimli kullanacak. Minibüs-otobüs ve kamyonlar yüzde 40 indirimli kullanacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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