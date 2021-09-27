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  4. Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan kritik açıklamalar

27.09.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kritik Kabine toplantısı sona erdi.

Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz hafta BM 76. kurul toplantısına istişare etmek üzere New York'a gittik. Yaptığımız görüşmelerde ülkemizin temel yaklaşımını tüm dünyaya paylaşma fırsatı bulduk. BM'yi eksiklerine rağmen insanlığın sorunlarını çözecek en önemli kurumlardan biri olarak görüyoruz.

Salgından gelişmiş ülkeler çok daha fazla zarar görmüştür.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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