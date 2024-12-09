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  4. Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.12.2024 19:24
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında Suriye'deki gelişmeler yer alıyordu. Asgari ücret, memur ve emekli zamları, terörle mücadele de kritik toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyordu. 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor.

Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden biri Suriye'deki gelişmelerdi.

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Toplantının gündem maddeleri arasında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, enflasyondaki son durum ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Lübnan'a yayması gibi birçok konu başlığı ele alınması bekleniyordu.
Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye yüz yılını içeride ve dışarıda attığımız adımlarla günbegün gerçeğe dönüştürüyoruz. Diplomatik temaslar ve iyi hesaplanmış stratejik hamlelerle Türkiye'yi her alanda yüceltmenin yükseltmenin gayreti içindeyiz. Bugüne kadar halka hizmet hakka hizmettir düstüruyla ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik.

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Bugün dünden daha güçlüyüz. Bugün dünden daha özgürüz. Bugün dünden daha itibarlıyız. Bugün dünden daha öz güvenliyiz.

85 milyon olarak muazzam ve muhteşem bir aileyiz. Hepimiz daha mutlu, daha kudretli bir Türkiye hayal ediyoruz.

(Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın ziyaretiyle ilgili) Bu tarihi ziyareti farklı alanlarda imzaladığımız 10 anlaşma ile taçlandırdık. İnşallah bundan sonra Ummanlı kardeşlerimizde daha yakın çalışmayı umuyoruz.

Toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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