SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10'da Külliye'de toplandı. Kritik toplantı az önce sona erdi. Gözlerin çevrildiği toplantıda Tahıl Koridoru süreci, iç ve dış politikalar, ekonomide son durumun ele alınması bekleniyordu. Masadaki önemli konulardan biri de memur ve memur emeklilerin toplu sözleşme süreciydi. Beştepe'deki önemli toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kocaeli TMO silosundaki patlamada yaralanan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz.

