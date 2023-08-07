HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

07.08.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılan ve yaklaşık 3,5 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda dünyanın yakından takip ettiği Tahıl Koridoru'nun geleceğinin masaya yatırılması bekleniyordu. Ekonomik gelişmelerin de ana gündem olduğu toplantı sonrası, alınan yeni kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10'da Külliye'de toplandı. Kritik toplantı az önce sona erdi. Gözlerin çevrildiği toplantıda Tahıl Koridoru süreci, iç ve dış politikalar, ekonomide son durumun ele alınması bekleniyordu. Masadaki önemli konulardan biri de memur ve memur emeklilerin toplu sözleşme süreciydi. Beştepe'deki önemli toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

AA-20230807-31868314-31868312-CUMHURBASKANLIGI_KABINE_TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Kocaeli TMO silosundaki patlamada yaralanan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe geldiler! Görenler bir daha baktıPeş peşe geldiler! Görenler bir daha baktı
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralıNiğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
ABD’de bilim insanları ikinci defa başardı!ABD’de bilim insanları ikinci defa başardı!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kabine kararları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...

Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.