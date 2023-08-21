SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.30'da başlayan Kabine toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü. Gözlerin çevrildiği kritik toplantının gündeminde memur zam pazarlığında son durum, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ara zam kararı, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar detaylarının masaya yatırılması bekleniyordu. Önemli toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. Dış politikada büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Girişimci insani ve Türkiye eksenli bakış açısını dış politikamızda hakim kıldık. Türk ve İslam dünyasıyla münasebetlerimiz son bir asırdaki en parlak dönemini yaşıyor. Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde gerçekleşiyor.

KKTC'DE BM ASKERLERİ İLE YOL GERİLİMİ

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü, köylülere yönelik fiziki müdahalesi ve açıklamalarıyla tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Rum kesiminin hak hukuk tanımaz tavrıyla Türk kardeşlerimizi baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

