HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

21.08.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zammı ile öğrencilere vergisiz telefon, tablet, bilgisayar hakkının görüşülmesi bekleniyordu. Ekonomik gelişmelerin de gündemde yer aldığı toplantı sonrası, alınan kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.30'da başlayan Kabine toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü. Gözlerin çevrildiği kritik toplantının gündeminde memur zam pazarlığında son durum, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ara zam kararı, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar detaylarının masaya yatırılması bekleniyordu. Önemli toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

F4D5ZPhWoAAwVG3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. Dış politikada büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Girişimci insani ve Türkiye eksenli bakış açısını dış politikamızda hakim kıldık. Türk ve İslam dünyasıyla münasebetlerimiz son bir asırdaki en parlak dönemini yaşıyor. Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde gerçekleşiyor.

KKTC'DE BM ASKERLERİ İLE YOL GERİLİMİ

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü, köylülere yönelik fiziki müdahalesi ve açıklamalarıyla tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Rum kesiminin hak hukuk tanımaz tavrıyla Türk kardeşlerimizi baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan'daki yangın söndürülemiyor! Alevler Türk köylerine ulaştıYunanistan'daki yangın söndürülemiyor! Alevler Türk köylerine ulaştı
Marmaris'te korkutan depremMarmaris'te korkutan deprem
Muğla'daki festivalde çalındı! Değeri 50 bin euro: Tek bir korkusu varMuğla'daki festivalde çalındı! Değeri 50 bin euro: Tek bir korkusu var
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.