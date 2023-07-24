SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantının ana gündem maddelerinin ise memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru,enflasyonla mücadele, Körfez ziyareti ve İsveç'in NATO üyelik süreci olduğu öğrenildi. Basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının sona ermesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zeleneski'yi ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları değerlendirdik. Zelenskiy ile görüşmemizde, 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerimizi paylaştık, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE ZİYARETLERİ

Seçim kampanyasında şahsımıza en çok teveccühü gösteren illeri ziyaret etme sözü vermiştik. Bu çerçevede Bayburt ve Gümüşhane'ye giderek oradaki vatandaşlarımıza teşekkür ettik. Kuru kuruya teşekkür olmaz diyerek Bayburt'ta 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde tahkim etmek istiyoruz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİK SÜRECİ

İsveç'e hassasiyetlerimiz konusunda ikazlarımızı yaptık. Karar verecek merci TBMM'dir. Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugünde yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz.

KÖRFEZ ZİYARETİ

Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Suudi Arabistan'la imzaladığımız 5 anlaşma ile işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Katar'la mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. BAE 10 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizle ülkemizin en önemli ekonomik ortakları arasındadır. Farklı alanlarda 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik. TOGG'un her üç liderden de tam not aldığını memnuniyetle belirtmek isterim. TOGG'u inşallah yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık, kaçmayız. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Karşımızdakilerin dayatmalarına ısrar etmeleri yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz'un senei devriyesini Beylerbeyi Stadyumu'nda idrak ettik. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarına olan minnet borcumuzu bir kez daha hatırladık, hatırlattık. O gece Türkiye sadece demokrasisine yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi. O gece bağımsızlığımızı hedef alan işgal girişimini püskürttü. 15 Temmuz asırlar boyunca yürüttüğümüz varlık, yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen kinlerin gerisinde bu vardır. FETÖ'cü alçaklardan medet umanlar o gece yaşadıkları hayal kırıklıklarını hala unutamıyor. Tüm çabalarına rağmen son 7 yılda amaçlarına ulaşmadılar, Allah'ın izniyle hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. Türkiye ve Türk Milleti var oldukça 15 Temmuz destanımız nesilden nesile gururla aktarılmaya devam edecek. Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ

Karadeniz bölgesindeki sel felaketine müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işveren ve sigortalılarımızın prim ödemelerini 1 yıl süreyle ertelediğimizi duyurduk. Orman yangınları ile mücadelemizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz. İzmir'deki yangına müdahale sırasında orman işçimiz Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailesi ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Bu sene en kötü senaryoyu düşünerek havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu Rusya'dan gelen iki büyük uçakla tahkim ettik. Toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mızla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 4 bin 800 aracımız, 25 bin orman işçimiz karadan müdahale noktasında görev yapıyor. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderdik. Yunan komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hedefimiz tek bir yangının bile çıkmamasıdır.

DEPREM BÖLGESİ

Yerinde dönüşüm projemizi başlattık. 93 binden fazla vatandaşımız bu projeye başvurdu. Daha da artmasını ümit ediyoruz. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz.

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