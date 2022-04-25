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  4. SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

25.04.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre merakla beklenen Kabine toplantısı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçerek yeni kararları açıklamaya başladı. Vatandaşlar "Bayram tatili 9 gün olacak mı?" diye merak ediyor. İşte Kabine toplantısında alınan kararlar...

SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Beştepe'de yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni kararları açıklıyor. Kabine'de hangi kararlar alındı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artıranlara acıma göstermeyeceğiz. Elimiz her iki dünyada da yakalarında olacaktır. Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunu farkındayız.

  • 15 milyar liralık sosyal yardım destek çalışmalarının sonuna gelindi, yakında uygulamaya geçeceğiz. Geleceğimize güvenle bakıyoruz. Hedeflere ulaşmak için daha çok çalışıyoruz.

  • Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

  • Bizim için artık sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye var, bizim için artık milletimizi kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda milletimizin her kesimine ulaştırdığımız devrimleri bu yüzden yaptık. Milletimizi nice sinsi tezgahlardan kurtarmak için bu adımları attık. Türkiye'nin geldiği noktayı görmemek için kalbin kararmış olması gerek.

  • Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz.

  • Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. Sayın Biden'ın önce Ermeni tarihini bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumasını bağışlamamız mümkün değil.

  • Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük kayıplar verilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...


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