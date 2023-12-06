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Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

06.12.2023 19:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftanın ardından Beştepe'de yeniden toplandı. Kritik toplantıya başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler süren toplantının ardından merakla beklenen yeni kararları açıklıyor. Asgari ücret, Gazze'ye yönelik saldırılar, Yunanistan'la ilişkiler masaya yatırılması beklenen konular içinde yer alıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Kabine'nin gündeminde yine birbirinden önemli konular yer aldı. 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Dış politikada hangi yollar izlenecek? İsrail'le son durum...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;
Türkiye'nin aydınlık yarınları bölgemizin huzur ve esenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşme yaptık. Cezayir Filistin davasının önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. İki kardeş ülke olarak Gazze'ye güçlü desteğimizi teyit ettik.

5 yıldır bir fetret dönemi yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah merkezindeki hizmet, eser, yatırımın olduğu gerçek belediyecilikle yeniden buluşturacağız.

MGK toplantısında terörle mücadeleden bölgemizdeki konuları ele aldık. Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediğimiz bölgelerde huzur ve güven hakim. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Irak'ta Pençe harekatıyla bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık.

Sınırlarımız içinde bölücü örgütü bitme noktasına getirdik. 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Türkiye'yi kurtarmakta kararlıyız. Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren bölücü terör örgütünü canlandırma, yeniden palazlandırma çabalarının farkındayız. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Kimin ne yaptığını kimin kiminle iş tuttuğunu biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz.
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalıyoruz, iklim krizinden en fazla mağdur olan ülkelerden biriyiz. İlan ettiğimiz net sıfır emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı ön görüyoruz.

Yarın Yunanistan'a gidiyoruz. 18 Aralık'ta da Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Bölge ülkelerle iş birliğimizi güçlendireceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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