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  4. Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
04.06.2024 18:39
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftanın ardından Beştepe'de yeniden toplandı. Kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler, 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatilinin ele alınması bekleniyordu. Kritik toplantıya başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler süren toplantının ardından merakla beklenen yeni kararları açıklıyor.

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sona erdi. Kabine toplantısında hükümetin bir yıllık karnesi masaya yatırılacak. Kritik toplantıda 9'uncu Yargı Paketi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili, emekli ikramiyesi gibi bir çok konunun değerlendirilmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;
Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum.

Kabinemizdeki birinci yılımızı dün itibariyle tamamladık. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum.

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Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. Her yıl bütçe görüşmelerinde Meclis'te hesap verdik, veriyoruz. 18 kez sandıkta millete hesap verdik, hepsinde ibra olduk. 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananlarının da hükümetiyiz.

Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.

Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.

Aile müessesesi bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını veriyor. En ağır saldırılara maruz kalıyor. Küresel kültürün desteklediği, teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini tehdit eder boyutlara ulaştı. LBGT dayatması faşizmi aratır şekilde toplumu yozlaştırmaya dönüştü. Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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