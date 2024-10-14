Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası Anayasa mesajı: "İlk 4 maddeyle ilgili partimiz ve Cumhur İttifakı'nın bir sorunu yok"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son Kabine Toplantımızdan bu yana iç siyaset ve dış politikada yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük.

ANAYASA MESAJI

Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle partimizin, Cumhur İttifakının bir sorununun olmadığını, bu tartışmaların sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum.

"BMGK YÖNETİMİ SADECE SEYREDİYOR"

İsrail’in Gazze’ye saldırısıyla yaktığı ateş dini fanatizmle hareket mevcut hükümet tarafından tüm bölgeye yayılıyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. İsrail'in Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstühalaşması konunun ciddiyeti için kafidir. İsrail tankları BM karargahına giriyor, Barış Gücü askerlerini yaralıyor ancak BMGK yönetimi tribünden sadece seyrediyor. Bunun adı acizliktir. Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti Amerika ve Avrupa’nın desteğini aldığı müddetçe durmayacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz.

"TAHLİYE OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"

Lübnan'daki vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Beyrut Limanı'ndan toplam 966 kişinin tahliyesini yaptık. İhtiyaç olması halinde tahliye operasyonlarımız sürecek.

Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız.

SİYASETTE YUMUŞUMA DÖNEMİ

Türkiye son dönemde siyasette yumuşama dönemine girdi. Siyaset kurumunu üst üste seçimler dönemindeki yüksek gerilim hattından çekip çıkarma iradesi, ortak diyalog süreci siyasi partilerle birlikte toplumumuzda da makes buldu. Partisi tarafından dışlanmış, hatta istenmeyen siyasetçi ilan edilmiş kimi eski siyasetçilerin yumuşama atmosferini hedef tahtasını asla iyi niyetli bulmuyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ DENKLEM DIŞINA ATMA GİRİŞİMLERİNE RIZA GÖSTEREMEYİZ"

Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Birileri, kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz.

"CEZASIZLIK ALGISI MUTLAKA GİDERİLECEK"

Milletimizde serzenişlere sebep olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken kanuni düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bununla ilgili genel çerçeveyi zaten çizmiştik. Bugün kabine üyelerimize gerekli talimatları verdik. İlgili bakanlarımız, cumhur ittifakındaki ortaklarımızla beraber çalışarak hukuki adımların atılmasını sağlayacak. Aile Bakanlığımız bağımlılık, dijital bağımlılık, intihar, çocuk istismarı için sosyal risk haritaları oluşturacak. Aile rehberi sistemiyle çok erken safhada müdahale etme imkanı bulacağız. Özellikle suçun önlenmesine yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğiz.

GIDA DENETİMLERİ

Devletin görevi vatandaşın sağlıklı güvenilir gıdaya erişimini temin etmektir. Tarım Bakanlığımızın yaptığı denetimlerin gayesi budur. Gıda Kontrol ekiplerimiz 990 bin denetim yapmıştır. Bu denetimleri arttırarak devam ettirecek, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummuyacağız. Her türlü sıkıntılı durumu adil, hızlı ve şeffaf şekilde kamuoyumuzun bilgisine sunacağız.