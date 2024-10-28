Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain saldırıya cevabımızı misliyle verdik

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. 2 saat 10 dakika süren toplantının gündemi öncelikli olarak TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı ve sonrasında PKK'ya yönelik operasyonlar ile Orta Doğu'da giderek artan tansiyon oldu.

Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının zamanlamasının manidar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırının zamanlaması ve hedefi tesadüf değil. Bölücü örgütün kimlerin maşası olduğu son saldırıda bir kez daha kendini göstermiştir." dedi.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

"Aziz milletim saygılı basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanında bizleri takip eden vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi yolluyorum.

85 milyonun refahı önünde hiçbir engel tanımıyoruz. Alçak ve kalleş saldırıların irademizi örselemesine müsaade etmiyoruz.

Meydanlarda aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilen Azerbaycan, Ermenistan,İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarını ülkemizde ziyaret ettik.

Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesi ile birlikte eşsiz bir fırsat yakalandı. İşgalle anılan bu coğrafyada şimdi barış rüzgarları esiyor.

Temennimiz süreci sabote etmeye çalışanlara fırsat vermeden güzel haberleri biran önce almaktır. Kalıcı barış için çalışamaya devam edeceğiz. Her alanda gözle görülür artış söz konusu.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI"

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. Bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız.

Enflasyon'dan nemalanan bir kesim var. Riske girmeden paralarına para katmaya alışmışlar. Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneli rakama getirdik.

Rusya Ukrayna savaşından ülkemizi uzak da tutsak ekonomik yansımasından uzak tutamadık.

"MERKEZ BANKAMIZIN REZERVİ ARTTIKÇA ELEŞTİRİLERİN DOZU DA ARTTI!"

Merkez Bankamızın rezervi arttıkça bunların eleştirilerin dozu da arttı. Türkiye kazandıkça bunlar kaybettiği için tetikçileri vasıtasıyla taaruza geçtiler. Manipülatif,yalan yanlış haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalışıyorlar. Bunları yavaş yavaş püskürtüyoruz. Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz. .

Olumsuz algının kırıldığını görüyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle vurgulamak isterim; milletimiz omuzladığı onca yüke rağmen bizi anlıyor ekonomik politikamıza güveniyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. İş çevrelerimizle ve ihracatçılarımızla yakın istişare içinde süreci yürüteceğiz. Hayal kırıklığı yaşatmayacağız.

Genel hedeflerimize sadık kalarak, iş dünyasından gelen makul teklifleri karşılayacağız. Dış politikada makas değiştirmiyoruz.

"HAİN SALDIRIYA CEVABIMIZI KAT KAT MİSLİYLE VERDİK"

TUSAŞ'a yapılan hain saldırıda şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bölücü örgütün kimlerin maşası kuklası olduğu son saldırıda bir kez daha kendini göstermiştir. Milletimizin de bu saldırıyla neyin amaçlandığını net olarak gördü.

"HAİN SALDIRIYA CEVABIMIZI MİSLİYLE VERDİK"

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık, bizim terör baronlarından alacağımız bir mesaj olamaz. Terörü kaynağından kurutma stratejimizden geri bir adım dahi asla atmayacağız. Türkiye 40 yıldır başına musallat edilen bu beladan mutlaka kurtulacaktır.

Terör eylimi paniğin telaşın tükenmişliğin emaresidir. Hain saldırıya cevabımızı kat kat misliyle verdik. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 470'in üzerinde nokta hedef alındı, 213 terörist etkisiz hale getirildi. Milletimiz ve şehit ailelerimiz şundan emin olsun; TSK ve MİT, şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır.

"BİR ELİMİZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE"

Bir elimiz hep deprem bölgesinde. 101 bin 254 tane bağımsız bölümü sahiplerine teslim ettik. Cumartesi günü 11 ilimizde 29 bin konut teslim edildi. Toplam 130 bin konutun kurası çekildi. Yıl sonuna kadar 201 bin ev ve işyeri teslim edilecek. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibi bırakmayacağız. İskenderun Antakya Otoyolu'nun şimdiden bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı Kültür Yolu Festivali için tebrik ediyorum. Festivalde görev alan sanatçı ve zanaatkarlarımızı tebrik ediyorum.