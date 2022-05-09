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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu: 3 yeni 'konut finansmanı' paketi müjdesi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu: 3 yeni 'konut finansmanı' paketi müjdesi!

09.05.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merakla beklenen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konut almak isteyen vatandaşlar için faizlerin 0.99 olacağını belirten Erdoğan konut finansmanıyla ilgili 3 yeni paket duyurdu. Bu paketlerden kimler faydalanabilecek? İşte detaylar...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu: 3 yeni 'konut finansmanı' paketi müjdesi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. Kabine'de masada göçmen konusu, enflasyon ve iki aydan fazla süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının görüşülmesi bekleniyordu. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan yeni kararları duyurdu.

kabineasasasa

"KİRLİ OYUNLARI BOZDUK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Türkiye rotasından sapmadan hedeflerine doğru ilerliyor. 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmayı başardık. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan küresel yönetim ve güvenlik sistemi kökünden sarsılırken biz sahip olduğumuz tarihi birikimi siyasi, ekonomik ve askeri reformlarla canlandırdık. Hiçbir iç ve dış hadisenin bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Bu mücadelede ülke ve milletçe ödediğimiz bedelleri güvenli ve müreffeh geleceğimizin karşılığı olarak görüyoruz.

  • Ülkemizin önü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleriyle, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmişti. Bizim dönemimizde de benzer senaryolar sergilendi. Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı kararlılıkla hayata geçirirken diğer yandan da bu kirli oyunları bozduk.

  • Sokaklarımızı kana ve ateşe boğma gayretlerini dirayetli tavrımızla milletimizle birlikte akamete uğrattık. FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Sınırlarımıza dayanan tacizleri yaptığımız sınır ötesi harekatlarla milletimizle birlikte püskürttük. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınının üstesinden milletimizle hep beraber el ele yok ettik.

"ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTECEĞİZ"

  • Hedeflerimize ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Alım gücündeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alıyoruz. Yıl başında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuzda yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha yükselteceğiz.

  • Sosyal desteklerin toplam tutarı 5.3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon haneye 2.5 milyar lirayı aşkın kaynak tahsis ettik. Doğalgaz tüketim desteği olarak da son 2 ayda 114 milyon lirayı aşkın bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık. Her iki desteğin de kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz.

  • Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız.

"STOKÇULUK CEZALARINI YÜKSELTİYORUZ"

  • Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir. Türkiye bugün ihracatı ithalatını geçen bir ülke haline gelmiştir. Ancak enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor. Bazı ürünlerdeki fiyat artışları izah edilemeyecek seviyelerdedir. Sırf açgözlülükten kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir. Hal, perakendeyle ilgili çalışmalar bitmek üzeredir. Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz.

"MÜJDELERİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

  • Milli iradenin üstünlüğüne teslim olmayan kimsenin bu ülkede yetki ve sorumluluk sahibi olamayacağı gerçeğine inşallah 2023'te hep birlikte bir daha şahitlik edeceğiz. Ülkemiz gündemindeki hususlarla ilgili yürüttüğümüz kimi hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum.

3 AYRI KONUT FİNANSMANI PROJESİ

Konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarla ilgili ilk müjdemiz. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutta vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide hammadde fiyatlarında görülen fahiş yükselişler ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı özellikle konut sektöründeki bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paketle tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için on yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

  • İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

  • Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

  • Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. İstismarını önlemek için de bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz.

  • Kentsel dönüşüm çalışmaları destek vereceğimiz bir diğer alandır. Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.

  • Bir diğer projemiz yerli ve milli pasaport üretimidir. Ağustos itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da hayırlı olmasını diliyorum.

  • Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Cumhuriyet dönemi boyunca Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu.

  • Bay Kemal ne diyor? 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye göndereceğiz.' Bunları yapamayacaksın. Hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz ensar kültürüyle yetişmişiz. Senin ortakların varsın PKK terör örgütlerinin mensubu olsun. Sen onlarla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye devam et.

"AMACIMIZ 1 MİLYON SURİYELİNİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ TEMİN ETMEKTİR"

  • Körfez Savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişinin tamamına yakını savaştan sonra ülkelerine geri döndü. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Mümkün olduğunca fazla yapmaya da gayret edeceğiz. Çatışmaların sürdüğü Suriye'nin istikrara kavuşması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ülkemize gelen Suriyelilerden 500 bini güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönüş yaptı. 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmalarını sağlıyoruz.

  • Antalya'da 2015 yılında yapılan G-20 Zirvesi'ne katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için teklifte bulunmuştuk. Batı ülkeleri bu projeye gereken desteği vermedi. Türkiye bu yükün büyük bölümünü üstlenmek durumunda kaldı. Geçtiğimiz yıl STK'lerin desteğiyle Suriye topraklarında 100 bin briket ev yapma projesini başlattık. Bu proje kapsamında 57 bin briket evi tamamladık, 20 biniyle ilgili çalışmalar sürüyor, kalan 23 bin evi de en kısa sürede yapacağız. Bu sayıyı artırmamız mümkün olabilir. Şimdi 2015'teki asıl projemizi hayata geçirecek yeni bir adım atıyoruz. Suriye topraklarında 13 ayrı yerde gereken tüm altyapıya sahip 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Amacımız halen ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir. Çalışmalar 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu göstermektedir.

SINIR DIŞI EDİLEN YABANCI UYRUKLU KİŞİ SAYILARI

  • Batı ülkelerini desteklerini Suriye halkı yerine bu ülkede üslenmiş terör örgütlerine yönlendirdi. Terör örgütüne TIR'larca mühimmat, araç-gereç gönderdi. Suriye topraklarını kana ve ateşe bulayan bu strateji değişikliğinin ardından proje ürünü envaiçeşit terör örgütünün cirit attığı, Türkiye için de ciddi tehdit oluşturan bir bölge haline geldi. Harekatlarımız sayesinde hem sınırlarımızı saldırılara karşı korunaklı hale getirdik hem de Suriye'de güvenli alanlar oluşturduk. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer yabancı statülüleri de yakından takip ediyoruz. Tüm yabancıların oturma ve çalışma düzenlerini belirli kurallara bağladık. Bu şekilde sınır dışı edilen Suriyeli sayısı 20 bini bulmuştur. Diğer ülke vatandaşlarından sınır dışı edilen kişi sayısı ise 21 bini geçmiştir.

  • Türkiye topraklarına yönelen düzensiz göçmenlerinin önemli bölümünün hedefi buradan Avrupa'ya geçmektir. Son 7 yılda AB ülkelerine ulaşan sığınmacı sayısı 1 milyon olarak ifade ediliyordu. Savaştan sonra ülkemize gelen Ukraynalı sayısı 100 bine yaklaştı. Sığınmacı düşmanlığı üzerinden siyasi pozisyon sağlamaya çalışanların bu gerçekleri görmeleri gerekiyor. Dedelerinin de canları ve onurlarını kurtarmak için Anadolu topraklarına sığınanlar arasında yer aldığını unutmamaları şarttır.

  • Bu aziz millete tek parti CHP'sinin yaşattığı Boraltan Köprüsü faciasının tekrarını biz yaşatmayacağız. Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamaktadır.

  • Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeye gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Aynı yaklaşım diğer ülkelerden gelenler için de geçerlidir. Bu ülkeye saygı duyarak topraklarımızda hayatını sürdüren kimseyle sorunumuz yoktur, olmayacaktır.

  • Küresel ekonomideki dalgalanmaların durulmasına paralel şekilde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığ konularını da ülkemizin gündeminden çıkartmaya devam edeceğiz.

GENÇLERE ÇAĞRI

  • Bakanlığımızın düzenlediği Gençlik Kampları'nın başvuruları bugün başladı. Bu kamplardan yararlanma sınırını 25 yaşa yükselttik. Bu yıl yaklaşık 200 bin gencimiz bu kamplarda ağırlanarak geniş bir yelpazde hizmetler verilecek. Tüm gençlerimizi temmuza dek sürecek kamplara katılmaya davet ediyorum.

  • Ayrıca cumartesi günü Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Dünyada 5 tane deniz üzerine kurulu havalimanı vardır, 2'si bizdedir. Bu açılış töreninde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim de bizimle olacak.
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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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