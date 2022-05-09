Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu: 3 yeni 'konut finansmanı' paketi müjdesi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. Kabine'de masada göçmen konusu, enflasyon ve iki aydan fazla süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının görüşülmesi bekleniyordu. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan yeni kararları duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin önü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleriyle, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmişti. Bizim dönemimizde de benzer senaryolar sergilendi. Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı kararlılıkla hayata geçirirken diğer yandan da bu kirli oyunları bozduk.

Türkiye rotasından sapmadan hedeflerine doğru ilerliyor. 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmayı başardık. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan küresel yönetim ve güvenlik sistemi kökünden sarsılırken biz sahip olduğumuz tarihi birikimi siyasi, ekonomik ve askeri reformlarla canlandırdık. Hiçbir iç ve dış hadisenin bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Bu mücadelede ülke ve milletçe ödediğimiz bedelleri güvenli ve müreffeh geleceğimizin karşılığı olarak görüyoruz.

Sosyal desteklerin toplam tutarı 5.3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon haneye 2.5 milyar lirayı aşkın kaynak tahsis ettik. Doğalgaz tüketim desteği olarak da son 2 ayda 114 milyon lirayı aşkın bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık. Her iki desteğin de kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz.

Hedeflerimize ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Alım gücündeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alıyoruz. Yıl başında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuzda yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha yükselteceğiz.

Konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarla ilgili ilk müjdemiz. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutta vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide hammadde fiyatlarında görülen fahiş yükselişler ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı özellikle konut sektöründeki bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paketle tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için on yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. İstismarını önlemek için de bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz.

Kentsel dönüşüm çalışmaları destek vereceğimiz bir diğer alandır. Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.

Bir diğer projemiz yerli ve milli pasaport üretimidir. Ağustos itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da hayırlı olmasını diliyorum.

Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Cumhuriyet dönemi boyunca Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu.

Bay Kemal ne diyor? 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye göndereceğiz.' Bunları yapamayacaksın. Hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz ensar kültürüyle yetişmişiz. Senin ortakların varsın PKK terör örgütlerinin mensubu olsun. Sen onlarla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye devam et.