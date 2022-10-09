Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binada bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.
Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.
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