HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Bölgeye ekipler sevk edildi

09.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binada bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

CA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca duyurdu! O uygulama başladıBakan Koca duyurdu! O uygulama başladı
Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"
Saplantılı aşk kabusu! 'Hocalarıma ilişki teklif etmiş'Saplantılı aşk kabusu! 'Hocalarıma ilişki teklif etmiş'
Anahtar Kelimeler:
patlama Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu!

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…

Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…

O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti

O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti

Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'

Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.