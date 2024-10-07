Son dakika | Kadın cinayetleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

Bu bizim en hassas olduğumuz konudur. Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda şu ana kadar çok adım attık. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın sokaklarda, iş yerlerinde rahatça hareket etmesi için şimdiye kadar ne yapıyorsak daha iyisini yapacağız. Kadınların güvenliği ülkemizin güvenliğidir, medeniyetin güvenliğidir.