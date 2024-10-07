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  4. Son dakika | Kadın cinayetleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

Son dakika | Kadın cinayetleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

07.10.2024 16:48
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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde sıklaşan kadın cinayetleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesaj verdiğini söyledi. "Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını" öne süren Çelik, Erdoğan'ın "Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz" dediğini aktardı.

Son dakika | Kadın cinayetleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

Son dakika haberi: AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Toplantıda son günlerde infial yaratan cinayet, cinsel istismar haberleriyle ilgili 'cezasızlık algısının önüne geçileceği' vurgusu yapan Çelik, infaz yasasının da gözden geçirileceği mesajını verdi.

"SİYASETİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Son günlerdeki kadın cinayetleriyle ilgili Çelik konuşmasında şu mesajları verdi:

  • Bütün bu olaylardan dolayı fevkalade üzgünüz. İnfaz yasasıyla ilgili olsun, diğer düzenlemeler olsun, siyasetin üzerine düşen görevler gözden geçirilecektir.

ERDOĞAN: KESİNLİKLE CEZASIZLIK ALGISINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

  • Cumhurbaşkanımızın net verdiği mesaj şudur: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu eylemleri gerçekleştirenlerin, psikiyatri klinikleri olsun, gözaltı süreçleri olsun, buralardan nasıl çıktığı ve bu eylemleri nasıl yeniden işlediği konusuna da çalışıyoruz. Cezasızlık algısının oluşmaması ve ortaya çıkmaması için MYK'da geniş bir gündem var. Adalet Bakanımız da bu çerçevede bilgi veriyor.

"KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA ŞU ANA KADAR ÇOK ADIM ATTIK"

  • Bu bizim en hassas olduğumuz konudur. Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda şu ana kadar çok adım attık. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın sokaklarda, iş yerlerinde rahatça hareket etmesi için şimdiye kadar ne yapıyorsak daha iyisini yapacağız. Kadınların güvenliği ülkemizin güvenliğidir, medeniyetin güvenliğidir.

  • AK Parti Grubumuz, çocuklara karşı şiddetin araştırılması için TBMM'de, komisyon kurulması için girişimde bulunacak.

SOSYAL MEDYA İÇİN DÜZENLEME OLACAK MI?

  • Çocukları korumak konusunda, hukuk içerisinde olmak kaydıyla çok acımasız olmak durumundayız.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Putin'in doğum gününü kutladı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ömer Çelik
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