Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı: Kadın terörist kendini o anda patlatmış! 'Rehine' iddiasına yanıt... "Atakan Şahin kahramanımız yaralı olmasına rağmen ateş açıyor"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan, hain terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ’a ait yerleşkeyi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçen Yerlikaya, hain saldırıyla ilgili merak edilen detayları paylaştı.
Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
15:26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak hain terörist iniyor ve sağa sola, ellerinde hiçbir silah olmayan masum insanlara ateş açıyor. Orada hemen şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin -ki kendisi de şehit oldu- kahramanımız tabancasıyla karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen ateş açıyor. 15:30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini patlattı, imha etti.
Bu patlama hadisesinden sonra, 15:30'dan sadece 10 dakika sonra 2 zırhlı araçla birlikte 10 jandarmamız tarafından ilk müdahale yapılıyor. PÖH ve JÖH birimlerimiz oraya akın ediyor.
Akademinin içinde o gün hiçbir şekilde rehin alma durumu olmadı.
Panikleyen terörist üst katlara çıkıyor. Tuvalete sığınıyor, orada sıkışıp kalıyor. 48 dakika sonra kendini patlattı.
Mardin'de kırmızı kategorideki terörist çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Bundan yaklaşık 1 saat önce gri kategoride aranan diğer teröristi de etkisiz hale getirdik.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.
Öte yandan saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı. 2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimliklerini açıklamıştı. Erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek, kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.