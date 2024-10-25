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  4. Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı: Kadın terörist kendini o anda patlatmış! 'Rehine' iddiasına yanıt... "Atakan Şahin kahramanımız yaralı olmasına rağmen ateş açıyor"

Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı: Kadın terörist kendini o anda patlatmış! 'Rehine' iddiasına yanıt... "Atakan Şahin kahramanımız yaralı olmasına rağmen ateş açıyor"

25.10.2024 17:06
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Son dakika haberi: TUSAŞ'taki hain terör saldırı sırasında bazı vatandaşların rehin alındığı öne sürülmüştü. Söz konusu rehine iddiasına yanıt veren Bakan Yerlikaya, biri erkek diğeri kadın iki teröristin kendilerini nasıl patlattıklarını da anlattı. Saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin'in yaralı olmasına karşın teröristlere ateş açtığını belirten Yerlikaya, Şahin'den "kahraman" olarak söz etti.

Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı: Kadın terörist kendini o anda patlatmış! 'Rehine' iddiasına yanıt... "Atakan Şahin kahramanımız yaralı olmasına rağmen ateş açıyor"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan, hain terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ’a ait yerleşkeyi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçen Yerlikaya, hain saldırıyla ilgili merak edilen detayları paylaştı.

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ŞEHİT ATAKAN ŞAHİN'DEN "KAHRAMAN" DİYE SÖZ ETTİ

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • 15:26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak hain terörist iniyor ve sağa sola, ellerinde hiçbir silah olmayan masum insanlara ateş açıyor. Orada hemen şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin -ki kendisi de şehit oldu- kahramanımız tabancasıyla karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen ateş açıyor. 15:30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini patlattı, imha etti.

  • Bu patlama hadisesinden sonra, 15:30'dan sadece 10 dakika sonra 2 zırhlı araçla birlikte 10 jandarmamız tarafından ilk müdahale yapılıyor. PÖH ve JÖH birimlerimiz oraya akın ediyor.

  • Oraya en kısa sürede 730 emniyet ve jandarma birimi geliyor. Başta İHA olmak üzere bu eylemin olduğu yere hava unsurlarımız da gönderiliyor.

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  • Güçlerimiz 15:52'de tesise giriyor. Erkek teröristin nizamiye binasına girdiklerini bildikleri için hemen oraya giriyorlar. Binanın dışı tamamen cam, oraya korku salarak, büyük bir azametle girmemiz gerekiyor. Elindeki çelek koruyucu kalkanlarla beraber 17 kahramanımız oraya giriyor.

ERKEK TERÖRİST EL BOMBASI ATTI

  • Panikleyen erkek terörist bunların üzerine 2 el bombası atıyor. Bizim arkadaşlarımız onun da tıpkı üzerinde el bombaları olduğunu bildiği için hazırlıklı ama 2 özel harekat arkadaşımız hafif yaralanıyor. Terörist kaçmaya başlıyor.

REHİNE İDDİASINA YANIT VERDİ

  • Akademinin içinde o gün hiçbir şekilde rehin alma durumu olmadı.

  • Panikleyen terörist üst katlara çıkıyor. Tuvalete sığınıyor, orada sıkışıp kalıyor. 48 dakika sonra kendini patlattı.

  • Hiçbir özel harekatımda, jandarmamda 1 mermi yarası bile yok. Olabilecek en az zayiatla bu işi tamamlamış olduk.

"MARDİN'DE 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

  • Mardin'de kırmızı kategorideki terörist çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Bundan yaklaşık 1 saat önce gri kategoride aranan diğer teröristi de etkisiz hale getirdik.

  • 176 şüpheli gözaltında. Kısa süre içerisinde adliyeye sevk edilecekler.

NE OLMUŞTU?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.

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SALDIRI ÖNCESİ TERÖRİSTLER KAMERADA

Öte yandan saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı. 2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimliklerini açıklamıştı. Erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek, kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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