Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı: Kadın terörist kendini o anda patlatmış! 'Rehine' iddiasına yanıt... "Atakan Şahin kahramanımız yaralı olmasına rağmen ateş açıyor"

15:26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak hain terörist iniyor ve sağa sola, ellerinde hiçbir silah olmayan masum insanlara ateş açıyor. Orada hemen şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin -ki kendisi de şehit oldu- kahramanımız tabancasıyla karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen ateş açıyor. 15:30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini patlattı, imha etti.