Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Türkiye'de kadına şiddetin önlenmesine yönelik kritik bir adım atıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması hakkındaki genelgemizi güncelledik. Bu vesileyle kadınlara yönelik her türlü şiddeti bir kez daha kınıyor, genelgemizin önleyici ve koruyucu tedbir uygulamalarına rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması hakkındaki genelgemizi güncelledik. Bu vesileyle kadınlara yönelik her türlü şiddeti bir kez daha kınıyor, genelgemizin önleyici ve koruyucu tedbir uygulamalarına rehber olacağına inanıyorum. https://t.co/5QMhyI9wrJ — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 18, 2019

İŞTE GENELGEDE YER ALAN MADDELER

