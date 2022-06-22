SON DAKİKA | Kadının iç çamaşırından DNA'sı çıkmıştı! Veterinere cinsel saldırı davasında karar, profesör...

Son dakika: Ankara'da Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

DAVADA KARAR VERİLDİ

Ankara'da görülen davada cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verdi.Yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

KADININ İÇ ÇAMAŞIRINDAN DNA'SI ÇIKMIŞTI

Davayla ilgili görülen önceki duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince hazırlanan raporda; mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili’ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Raporda, "Külot üzerinden alınan 'D' ve 'H' kodlu örneklerden, en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili’ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" denildi.

"ZORLA İÇKİ İÇİRİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Öte yandan davayla ilgili görülen önceki duruşmada sanık Bilgili, o gece Ç.B.’ye hiçbir şekilde dokunmadığını iddia etmiş, Ç.B. ise Bilgili’nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz’ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog Hüseyin Şenyurt’un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini söylemişti.

Kaynak: DHA

