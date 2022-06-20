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SON DAKİKA | Kadir Şeker ile ilgili karar verildi

20.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yargıtay tarafından verilen ceza kararı bozulan ve dosyası Konya'ya geri gönderilen Kadir Şeker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince dosyası yeniden incelenen Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İşte son dakika Kadir Şeker haberinin detayları...

Son dakika: Kadir Şeker hakkında karar verildi. Yargıtay tarafından verilen ceza kararı bozulan ve dosyası Konya'ya geri gönderilen Kadir Şeker ile ilgili mahkeme kararını verdi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sabah'ın haberine göre tutuklu sanık Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

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NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

SON DAKİKA | Kadir Şeker tahliye olacak mı? Yargıtay'ın cezasını bozduğu Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme Kadir Şeker tahliye olacak mı? Yargıtay'ın cezasını bozduğu Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

DOSYA KONYA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Bu gelişmenin ardından Yargıtay, Kadir Şeker ile ilgili dosyayı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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