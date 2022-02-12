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  4. Son dakika: Kağıthane'de 3 arkadaşın sır ölümü! Ofiste cansız bedenleri bulundu

Son dakika: Kağıthane'de 3 arkadaşın sır ölümü! Ofiste cansız bedenleri bulundu

12.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kağıthane'de 3 arkadaş, ofiste ölü bulundu. 2 gündür yakınlarının haber alamadığı 3 arkadaştan acı haber geldi. Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince 3 kişinin cansız bedeniyle karılaştı.

Son dakika: Kağıthane'de 3 arkadaşın sır ölümü! Ofiste cansız bedenleri bulundu

Son dakika: Kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaştan acı haber geldi. Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.

"OFİSTE YATIP KALKIYORLARMIŞ"

Çevrede esnaflık yapan bir kişi, "Burada esnafız çay ocağımız var. Sabah 06.00'da kardeşim aradı 3 kişinin öldüğünü söyledi. Bunların biri Haşim 30 yıldır sokakta yatıyor. Diğer ikisi de yaklaşık 10 gündür köyden yeni gelmişler. Perşembe'den beri haber alamadıkları için burada ofiste yatıp kalkıyorlarmış. Sabah gelip baktığında öldüğünü görmüş. Tahminen piknik tüpünü ısınmak için açık bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

"SEVDİĞİMİZ BİR ABİYDİ"

Bir başka esnaf ise "Biz bu mahalleden yaşayan insanlarız. Vefat eden arkadaşlarda 2 sini tanımıyorum. Yaşı büyük olan arkadaş bizim bölgemizde yaşayan bir abi. Uzun zamandır bu bölgede. Sevdiğimiz zararsız bir abiydi. Bu sabah karşı pasajın içinde cansız bedenlerine ulaşılmış. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelere göre 3 kişinin mutfak tüpünden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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(DHA-İHA)

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Kağıthane
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