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Son dakika: Kahramanmaraş depreminin ardından AFAD acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı 19 bin 875 oldu

10.02.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, acı haberler de gelmeye devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamada "SAKOM’dan alınan bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19 bin 875 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kahramanmaraş depreminin ardından AFAD acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı 19 bin 875 oldu

Son dakika: Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraları sarmaya çalışırken, bir yandan da acı haberleri almaya devam ediyor. AFAD, son açıklamasında can kaybı sayısının arttığını duyurdu. İşte detaylar...

AFAD: 19 BİN 875 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19 bin 875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 79 bin 717 vatandaşımız yaralanmıştır. 86 bin 754 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir." denildi.

'FIRSATÇILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

AA-20230210-30251731-30251730-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN_MALATYADA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkili olduğu illerde ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, Malatya'da kameraların karşısına geçmiş ve şunları söylemişti:

"Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar, marketleri soyuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli olan müeyyideler uygulanacak. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz."

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