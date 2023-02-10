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  4. Son dakika: Kahramanmaraş depreminin ardından Bakan Koca acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı artıyor

Son dakika: Kahramanmaraş depreminin ardından Bakan Koca acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı artıyor

10.02.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, acı haberler de gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can kaybı sayısının 20 bin 213 olduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kahramanmaraş depreminin ardından Bakan Koca acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı artıyor

Son dakika: Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraları sarmaya çalışırken, bir yandan da acı haberleri almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında can kaybı sayısının arttığını duyurdu. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU! ACI BİLANÇO ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son yaptığı açıklamada deprem felaketlerinde can kaybı sayısının 20 bin 213' yükseldiğini belirtti.

'FIRSATÇILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkili olduğu illerde ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, Malatya'da kameraların karşısına geçmiş ve şunları söylemişti:

"Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar, marketleri soyuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli olan müeyyideler uygulanacak. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz."

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