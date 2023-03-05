Son dakika: Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerden olan Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

VALİ SALİH AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kent merkezinde çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Ayhan şunları söyledi:

"Türkiye'de bina stoğu en fazla olan illerden biriyiz. Şu an 2 bin 500'ün üzerinde ağır hasarlı binamız var. Orta hasarlı bina sayımız da bin 700'ün üzerinde. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım."

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından riskli yapılara girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli vatandaşlarımız;

Lütfen yüksek riskli, ağır hasarlı ve eski yapılara girmeyiniz.

Bu binalardan uzak durunuz."

Değerli vatandaşlarımız;



⚠️LÜTFEN yüksek riskli, ağır hasarlı ve eski yapılara girmeyiniz.



⚠️Bu binalardan uzak durunuz. March 5, 2023



