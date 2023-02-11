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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 128. saat mucizesi! Ülkü 'yaşıyorum' dedi

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 128. saat mucizesi! Ülkü 'yaşıyorum' dedi

11.02.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte 20 yaşındaki 'Ülkü' adında bir gençle iletişim kuruldu. İlk gelen bilgilere göre, marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'yaşıyorum' dedi. Ekipler, Ülkü'yü çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 128. saat mucizesi! Ülkü 'yaşıyorum' dedi

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin vurduğu 10 ilimizde binlerce bina yıkıldı. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

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128. SAATTE MUCİZENİN ADI: ÜLKÜ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte 20 yaşındaki Ülkü adında bir gençle iletişim kuruldu. İlk gelen bilgilere göre, marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'Yaşıyorum' dedi.

Ekipler, Ülkü'yü çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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