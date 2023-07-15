Son dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.32'de Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçede hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-15
Saat:20:32:48 TSİ
Enlem:38.019 N
Boylam:37.408 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nNX93H4zv0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi