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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

15.07.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.32'de Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçede hissedildiği bildirildi.


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deprem Kahramanmaraş

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