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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! Açıklamalar peş peşe geldi(AFAD-Kandilli son depremler)

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! Açıklamalar peş peşe geldi(AFAD-Kandilli son depremler)

20.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyururken paniğe yol açan deprem Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'den hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son dakika: Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yerin 8.5 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Pazarcık, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu. Deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açarken Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'den de hissedildi.

GFDH

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.3 olarak revize etti.

‘HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun.”

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan deprem sonrası yapılan açıklamada ise “Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kahramanmaraş’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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VATANDAŞLAR DEPREMİN ARDINDAN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER


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