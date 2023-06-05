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  4. Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

05.06.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 11.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin üzerinden aylar geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.40 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 11.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.


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