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  4. Son dakika! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında yangın! Vali'den açıklama geldi

Son dakika! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında yangın! Vali'den açıklama geldi

18.01.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında yangın meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında yangın! Vali'den açıklama geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait boru hattında saat 20.00 sıralarında şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktı. Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler kara yoluna da sıçradı.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.


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Kahramanmaraş
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