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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sevindiren görüntü! Saatler sonra enkaz altından emekleyerek çıktı

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sevindiren görüntü! Saatler sonra enkaz altından emekleyerek çıktı

06.02.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye, bugün Kahramanmaraş ve 9 ili etkileyen depremle sarsıldı. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken sevindiren haberler de gelmeye devam ediyor. Küçük bir çocuğun enkaz altından emekleyerek çıktığı anlar saniye saniye kaydedildi. Bir görevli aracıyla hayata tutunan çocuğun Kahramanmaraş'ta saatlerce enkaz altına kaldığı aktarıldı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde binalar çöktü, ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika arttı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekipler ise saniyelerle yarışıyor.

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EMEKLEYEREK HAYATA TUTUNDU

Kahramanmaraş'tan gelen bir görüntü ise herkesi sevindirdi. Görüntülerde enkaz altında kalan bir çocuğun, emekleyerek göçük altından çıkması yer aldı.

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YÜREKLERİ YAKAN SÖZLER: ANNEMİ DE KURTARIN

Öte yandan Gaziantep'te enkaz altında kalan minik bir kız çocuğu, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Minik kızın askerler tarafından kurtarılırken 'Annemi de kurtarın' sözleri yürekleri yaktı.


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deprem Kahramanmaraş enkaz

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