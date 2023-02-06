SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sevindiren görüntü! Saatler sonra enkaz altından emekleyerek çıktı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde binalar çöktü, ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika arttı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekipler ise saniyelerle yarışıyor.

EMEKLEYEREK HAYATA TUTUNDU

Kahramanmaraş'tan gelen bir görüntü ise herkesi sevindirdi. Görüntülerde enkaz altında kalan bir çocuğun, emekleyerek göçük altından çıkması yer aldı.

YÜREKLERİ YAKAN SÖZLER: ANNEMİ DE KURTARIN

Öte yandan Gaziantep'te enkaz altında kalan minik bir kız çocuğu, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Minik kızın askerler tarafından kurtarılırken 'Annemi de kurtarın' sözleri yürekleri yaktı.

Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı.#MSB #Deprem pic.twitter.com/HS1hhsEiwe February 6, 2023



