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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki depremler sonrası harekete geçildi! Osmaniye'de 4 kişi yakalandı

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki depremler sonrası harekete geçildi! Osmaniye'de 4 kişi yakalandı

10.02.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki depremler sonrası harekete geçildi! Osmaniye'de 4 kişi yakalandı

Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Kaynak: AA

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