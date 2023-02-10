SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki depremler sonrası harekete geçildi! Osmaniye'de 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
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