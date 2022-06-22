SON DAKİKA| Kahreden haber! P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit oldu

Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Terör örgütü PKK mensubu teröristlerce açılan ateş sonucunda P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayınladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
June 22, 2022
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