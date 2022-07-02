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SON DAKİKA | Kahreden haber! Piyade Teğmen Halis Keskin şehit oldu

02.07.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de kaçakçılık olayına müdahale unsurunda görevli Piyade Teğmen Halis Keskin'in şehit olduğunu duyurdu. Piyade Teğmen Halis Keskin'in şehadet haberi Bursa'da yaşayan ailesine ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kahreden haber! Piyade Teğmen Halis Keskin şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Piyade Teğmen Halis Keskin'in dereye düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Halis KESKİN, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Sarnıç köyü nüfusuna kayıtlı şehidin Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’ndeki baba ocağına ise acı haberi ulaştı. Yarın uçakla Yenişehir Havaalanına getirilecek olan şehit Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, baba evinde helallik alındıktan sonra Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta defnedilecek.

ŞEHİT2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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