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  4. Son Dakika! Kahreden haber: Roketli saldırıda bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika! Kahreden haber: Roketli saldırıda bir askerimiz şehit oldu

14.04.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı Başika bölgesine yapılan roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Son Dakika! Kahreden haber: Roketli saldırıda bir askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." denildi.

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