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Son dakika: Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Son dakika: Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 2 asker şehit oldu. MSB, bölgedeki hedeflere anında karşılık verildiğini ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşinde yaralanan askerin de kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandıSon dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rabbim korusun yavrilerimizi Allahim bir an once o teroristleri perisan etsin hepsini tarayin kalmasin pislik
Allah ailesine sabir versin insallah...
Allahım mekanı cennet peygamber efendimize komşu eylesin
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