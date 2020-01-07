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  4. Son dakika: Kalın'dan 2020'nin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: Kalın'dan 2020'nin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Kalın'dan 2020'nin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni yılın ilk kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

LİBYA AÇIKLAMASI

Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

YERLİ OTOMOBİL

İnsanımızın yerli otomobili ve biz de dahil olmak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk ekonomisi, teknolojisini A'dan Z'ye dönüştürecek devrim niteliğinde bir hayal gerçekleşmiş olacaktır.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu da öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor.

PUTİN-ESED GÖRÜŞMESİ

Sayın Putin'in sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi yarın Türk Akımı programından önce olacak. Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır. Sadece insani anlamda mültecilere yardımcı olmuyoruz, aynı zamanda sınır güvenliğimizi de sağlıyoruz. Daha önce DEAŞ, PKK terör örgütleri cirit atmakta idi, bunlar önlenmiş durumda. Burada biz farklı paydaşlarla Rusya, ABD, Avrupa ve Arap ülkeleriyle her zaman işbirliği ve diyalogtan yana olduk. Esed rejimi konusunda bizim pozisyonumuz açık. Biz Esed'in kendisinin Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl bir yere taşıyacak bir lider olma vasfının kaybettiğini görüyoruz. Bu konuda Rusya ile anlaşamadığımız bir sır değil. Suriye'deki siyasi süreci devam ettirmek adına İdlib mutabakatını ve Astana sürecini hayata geçirmek adına Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Yarın sayın Putin'le yapılacak görüşmede İdlib meselesi, Astana süreci önemli olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı

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