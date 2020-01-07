Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni yılın ilk kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Suriye'de gerçekleşen Putin-Esed görüşmesine ilişkin Kalın "Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır." açıklamasını yaptı.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ



Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

LİBYA AÇIKLAMASI



Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

YERLİ OTOMOBİL



İnsanımızın yerli otomobili ve biz de dahil olmak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk ekonomisi, teknolojisini A'dan Z'ye dönüştürecek devrim niteliğinde bir hayal gerçekleşmiş olacaktır.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu da öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor.