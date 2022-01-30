SON DAKİKA | Kanada'da aşı karşıtları sokağa çıktı! Protestolar büyüyor, Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü

Son dakika: Kanada'da iki doz aşı olma zorunluluğuna karşı başlatılan protesto eylemleri giderek büyüyor. Aşı karşıtı kamyon sürücülerinin eylemi, başkent Ottawa’da hayatı olumsuz etkiledi. CBC'nin haberine göre Kanada Başbakanı ailesiyle birlikte güvenlik endişesi nedeniyle gizli bir yere yerleştirildi.

SON DAKİKA| KANADA'DA AŞI KARŞITI PROTESTO! ÜLKE ALARM DURUMUNDA

Aşı karşıtı binlerce kamyon sürücüsünün 23 Ocak’ta ülkenin dört bir tarafından başkente başlattıkları protesto eylemi, şehirler arası ve şehir içi yollarda trafiği kilitlerken, tüm güvenlik birimleri de alarma geçti.

BAŞBAKAN TRUDEAU GİZLİ BİR YERE NAKLEDİLDİ

CBC'nin haberine göre, Kanada güvenlik güçleri, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Başbakan Justin Trudeau ve ailesini Ottowa'daki evlerinden alarak gizli bir yere götürdü.

Eyleme kamyonları ile katılan sürücülerin yanı sıra onlara destek veren binlerce kişi de Ottawa’daki federal parlamento binası önünde toplandı.

Ottawa’da eksi 35 dereceye düşen aşırı soğuğa rağmen cuma gecesinden itibaren parlamento bölgesine protestoculara, çevre kentlerden katılımlar da devam ediyor.

SAYI 10 BİNİ AŞTI

Ottawa polisinin gün içinde yaptığı açıklamalara göre, protestocu kamyon sürücülerinin sayısı 2 bini geçerken, onlara destek veren halkın katılımıyla bu sayı 10 bini aştı.

Eylem nedeniyle Toronto başta olmak üzere bazı şehirlerden Ottawa’ya yüzlerce ilave polis görevlendirildi.

TRUDEAU'YA TEPKİ

Wellington Caddesi boyunca toplanan kamyonlar, halk sağlığı önlemlerini ve Başbakan Trudeau'yu kınayan pankartlarla süslendi.

Bazıları, Kovid-19'la ilgili kısıtlamalar devam ederse komünizmin Kanada'da tutacağı konusunda uyarılarda bulunurken, yüzlerce kamyon sürücüsünün varlıklarını duyurmak için korna çalması gürültü kirliliğine neden oldu.

EYLEM, FARKLI GRUPLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Başlangıçta federal hükümeti kamyon sürücüleri için getirdiği zorunlu aşı uygulamasından vazgeçirmek için planlanan bir eylem, tüm halk sağlığı önlemlerine karşı daha büyük bir harekete dönüştü.

Birçoğu kamyon sürücüsü olmayan grup, hükümete salgınla ilgili kısıtlamaları sona erdirmesi ve "normale" dönmesi için baskı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kalabalıktaki çok sayıda bayrak, baskıcı yönetimine son verilmesi çağrısında bulunan farklı grupların görüşlerini yansıttı. Protestocuların çoğunluğu Kanada bayrakları sallarken, bazıları aşı karşıtı çevrelerde kullanılan "Kendiniz Düşünün" yazılı pankart taşıdı.

Kalabalıkta, genellikle ırkçı ve aşırı sağ unsurlarla ilişkilendirilen konfederasyon bayrağı görülürken, yerli göstericiler de Mohawk savaşçı bayrağı ile Metis Nation'ın bayrağını dalgalandırdı.

"SÜKUNET" ÇAĞRISI

Protestonun organizatörlerinden B.J. Dicher, katılımcıları barışçıl gösteri yapmaları konusunda uyararak, "Tehdit veya şiddet eylemleri olursa hedeflerimize ulaşamayız. Bu hareket, barışçıl bir protestodur ve hiçbir şiddet eylemini tasvip etmiyoruz." dedi.

Protestoculara, hükümet binalarına girmemeleri, polis memurlarına saygısızlık etmemeleri, gergin durumu tırmandıracak şekilde davranmamaları ikazında bulunan Dicher, söylemlerde asla tehdit ifadeleri kullanılmamasını istedi.



