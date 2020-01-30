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  4. Son dakika! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Son dakika! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Son dakika! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah yardımcınız olsun aslan parçaları
Allahım her kim ülkeye zarar verecek hamleler yapıyorsa onlaro kahru perişan eyle inşallah .. !
rabbim yar yardımcınız olsun yiğitler ayağınıza taş değmesin inşallah tüm dualarım sizinle
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