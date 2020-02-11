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Son dakika! Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor.

Son dakika! Kapan-6 Zori Operasyonu başladı

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “Kapan-6 Zori Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel (95 operasyonel tim) görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşların da desteğiyle kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

(İHA)


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Son dakika Kapan-6 Zori Operasyonu İçişleri Bakanlığı

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