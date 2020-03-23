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  4. Son dakika: 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kapan-9 Karer Operasyonu"na, İl Jandarma Komutanlığında görevli 1020 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, güvenlik korucusu, 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın da vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Kapan-9 Karer Operasyonu

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